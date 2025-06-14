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Demet Akalın'ın AVM tarzı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın AVM tarzı!

Demet Akalın'ın AVM tarzı!

Demet Akalın, İstinyePark AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

 Demet Akalın'ın AVM tarzı!

Neşeli haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, sevenlerinin ilgisini de karşılıksız bırakmadı. Alışveriş sonrası Akalın, yakın bir arkadaşıyla AVM içindeki kafede kısa bir mola verdi.

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