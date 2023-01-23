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Demet Akalın İle Projede Yer Almak Beni Dibe Sürükledi

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konukları eski güzellik yarışması ikincisi ve modacı Emel Yıldırım ve O ses Türkiye yarışması ile hayatımıza giren ve yediden yetmişe herkesin ilgi ile takip ettiği Ömer Topçu oldu. Topçu, Demet Akalın açıklamalarıyla dikkat çekti.

Demet Akalın İle Projede Yer Almak Beni Dibe Sürükledi

Özlem Esra Ada’nın sorularına içtenlikle cevap veren Topçu yarışma dönemi ve sonrasındaki süreçle ilgili dobra dobra konuştu. Yarışmadan çıktıktan sonra Demet Akalın’ın kendisine vokallik teklifinde bulunduğunu ve bu teklifi kabul etmenin hayatındaki en büyük hata olduğunu söyledi.

Demet Akalın İle Projede Yer Almak Beni Dibe Sürükledi

“Demet Akalın benim hayatımdaki en büyük şanssızlığım oldu karşıma çıkmasını hiç istemezdim onunla proje yapmak benim kariyerimi dibe sürükledi hep kendisini ön planda tuttu beni kullandı” açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Demet Akalın İle Projede Yer Almak Beni Dibe Sürükledi

"BİZ ESTETİĞİ BIRAK MAKYAJ BİLE YAPAMAZDIK"

1993 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında ikinci ikinci olan Emel Yıldırım o dönem ve bu dönemde düzenlenen yarışmalar arasındaki farklardan bahsetti: “Bizim dönemimizde yarışmadan önce 1 ay kampa girerdik bırakın estetiği makyaj bile yapmamız yasaktı ama şimdi bakıyorum da güzellik yarışmasına estetiksiz kimseyi almıyorlar birinci olan da sonuncu olan da estetikli yarışmadan bir gün sonra çıkan haberlerin hepsi aynı estetik haberleri” 
 

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Editör
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