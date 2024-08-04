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Demet Akalın Hande Yener ile düet yapacak mı? Akalın açıkladı!

Demet Akalın Hande Yener ile düet yapacak mı? Akalın açıkladı! İşte detaylar...

Demet Akalın Hande Yener ile düet yapacak mı? Akalın açıkladı!

"Aferin Sana" adlı yeni şarkısı ile yaza geçte olsa bomba bir giriş yapan Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Beach Club'te sahne aldı.

Demet Akalın Hande Yener ile düet yapacak mı? Akalın açıkladı!
Sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Akalın, "Uzun zamandır gelmiyordum Kıbrıs'a havalimanı değişmiş. Güzel olmuş." dedi. Bir muhabirin "Verdiğiniz kilolar çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine "Evet ufak bir operasyon geçirdim. Bir süre ilaç kullanmak zorunda kaldım. İlaçlar kilo yaptı.

 Demet Akalın Hande Yener ile düet yapacak mı? Akalın açıkladı!

Şimdi iyiyim. Spor, diyet devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Demet Akalın Hande Yener ile düet yapacak mı? Akalın açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde Hande Yener'in sahnesini ziyaret eden Akalın'a "Hande Yener'in sahnesini ziyaret ettiniz. Bir düet olacak mı beraber? " sorusuna " Şuan için öyle bir şey yok. Düşünmüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda olabilir." cevabını verdi.

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