 Demet Akalın; Hadise'nin Fırtınam klibi için yapılan yoruma öyle bir cevap verdi ki!

Hadise'nin Fırtınam klibi sosyal medyada gündem oldu.



Bir X kullanıcısı ise, "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" diye yorumda bulundu.

Akalın bu tweet'e cevap verdi. Şarkıcı, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çekdım onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımıda soğru yaz" karşılığını verdi.

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