Demet Akalın evine gelen su parasına şok oldu!

Demet Akalın, Bodrum'daki evine gelen su parasına şok oldu.



Şarkıcı, 18 bin TL'yi görünce isyan etti.



Akalın, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" dedi.

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