  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Akalın, "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye soran bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye soran bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı! İşte detaylar...

Demet Akalın, "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye soran bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı!

Demet Akalın, bir takipçisinin "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye soran takipçisine cevap verdi.

 Demet Akalın, "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye soran bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı!

Okan Kurt'la evli olan şarkıcının cevabı şaşırttı.

 Demet Akalın, "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye soran bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı!

Akalın, "Giymiyorum" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Şahin'den Abu Dabi pozları
  Magazin

Ebru Şahin'den Abu Dabi pozları

Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...
  Magazin

Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

İzel-Çelik-Ercan grubunun dağılmasıyla ilgili İzel'den şaşırtan açıklama!  
  Magazin

İzel-Çelik-Ercan grubunun dağılmasıyla ilgili İzel'den şaşırtan açıklama!  

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
  Magazin

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali
  Magazin

Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali

Esra Balamir'den flaş çocuk açıklaması!
  Magazin

Esra Balamir'den flaş çocuk açıklaması!