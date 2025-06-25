Demet Akalın, bir takipçisinin "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye soran takipçisine cevap verdi.

Okan Kurt'la evli olan şarkıcının cevabı şaşırttı.

Akalın, "Giymiyorum" dedi.

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