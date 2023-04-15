SnobMagazin.com

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisine ağır göndermede bulundu. İşte haberin detayları...

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Star TV'de ekrana gelen başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin bazı sahnelerine tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki
Şarkıcı, dizide Ferit'le (Mert Ramazan Demir) evli olan Seyran'ın (Afra Saraçoğlu) Tarık ile (Baran Bölükbaşı) sahnesine tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki
Dizide, Tarık'ın Seyran'ı sıkıştırması, gündem olmuştu.

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki

Akalın ise, "Saçmalamanın zirvesindesiniz Yalı Çapkını çüş ya... Ayyyy kapadım valla bu ne ya! Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi sizde kalkın yayından tam olsun! Boykot" diyerek, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği beş haftalık cezaya da değindi.

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki
Şarkıcı bir takipçisinin, "Diziye heyecan geldi dedık gerim gerim gerildik" yorumuna, "Valla onun adı heyecan değil!! Başka bir şey" karşlığını verdi.

Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Gülşen ortaya çıktı
  Magazin

Gülşen ortaya çıktı

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!
  Magazin

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu
  Magazin

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti
  Magazin

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti