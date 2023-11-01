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Demet Akalın'dan ilginç itiraf!

Ankara'da konser veren Demet Akalın mikrofonlara ilginç bir itirafta bulundu: "Son şarkımdan insanlar hoşlanmadı"... İşte detaylar...

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!

Demet Akalın, Başkent İnşaat firmasının Ankara'da Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediği temel atma ve lansman programında sahneye çıktı.

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!
Lansmanın düzenlendiği alan kırmızı bayraklarımızla donandı ve lansman tam bir Cumhuriyet şenliği çerçevesinde yapıldı.

 Demet Akalın'dan ilginç itiraf!

(Uğur Vergili - Mustafa Bozkurt - Demet Akalın)

Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili tüm konuklarla yakında ilgilendi ve 100. Yıl kampanyasını başlatarak lansmanın açılış konuşmasını yaptı. Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunuculuğunu ve sahne şovlarını gerçekleştirdiği, Okan Kurt'un da dj'lik yaptığı etkinliklikte Demet Akalın muhteşem bir konser verdi.

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!

(Uğur Vergili - Tuğba Özay- Şenol İpek)

Konserde Demet Akalın'a çocuklar da eşlik etti. Demet Akalın konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir itirafta bulundu. 1 ay önce çıkardığı yeni şarkısı "Bana Yolla" için "Yazın ful çalıştığım için şarkı yaz sonuna kaldı. Zaten insanlar da hoşlanmadı. Bana yakışmadı. Bu yüzden çok özenerek yeni bir albüm hazırlayıp yılbaşından sonra yayınlayacağım" dedi.

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!

(Okan Kurt)

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