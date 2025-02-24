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Demet Akalın'dan Hadise'ye uyarı: "Bana bulaşmasa iyi eder!"

Demet Akalın'dan 'Fırtınam' coşkulu bir klip çeken Hadise'ye uyarı geldi. İşte detaylar...

Demet Akalın'dan Hadise'ye uyarı: "Bana bulaşmasa iyi eder!"

Demet Akalın'dan 'Fırtınam' coşkulu bir klip çeken Hadise'ye uyarı geldi: Ben bunların alasını çektim. Bana bulaşmasa iyi eder!

 Demet Akalın'dan Hadise'ye uyarı: "Bana bulaşmasa iyi eder!"

Hadise'nin 'Sizi çekemeyenlere cevap veriyoruz. Haddini aşıyorsun! İsmimle kendine reklam yapanlara cevap veriyorum.' sözlerine magazinsortie.com aracılığıyla yanıt verdi: "Melike Şahin onun hakkından geliyor onu kastetmiştir beni kastedemez! Bana bulaşmasa iyi eder"

Demet Akalın'dan Hadise'ye uyarı: "Bana bulaşmasa iyi eder!"
Demet Akalın, Hadise'nin "Fırtınam" klibiyle kıyaslanmasına "Ben bunların alasını çektim" diyerek yanıt verdi.
Akalın daha önce X de bir takipçisine yazdığı mesajda, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz." notunu düştü.

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