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Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor

Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor. İşte detaylar...

Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor

Demet Akalın, Bodrum Club Catamaran’da konser verdi.

 Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor

Sahne kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, fenomen eserlerini seslendirdi.

Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor
Akalın, konser sırasında mekanın sahibi Dilek Birgen'in doğum gününü de unutmadı. Akalın, şarkı arasında Birgen'in yaş gününü kutladı.

 Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor

Yoğun konser maratonuna devam eden Akalın, Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor.

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