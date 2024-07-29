 Demet Akalın Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor

Demet Akalın, Bodrum Club Catamaran’da konser verdi.

Sahne kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, fenomen eserlerini seslendirdi.



Akalın, konser sırasında mekanın sahibi Dilek Birgen'in doğum gününü de unutmadı. Akalın, şarkı arasında Birgen'in yaş gününü kutladı.

Yoğun konser maratonuna devam eden Akalın, Bodrum-Çeşme arası mekik dokuyor.

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