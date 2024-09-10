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Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

Ünlü isimlerin kilolarıyla sorunları gün geçtikçe artıyor. Kilolarını takıntılı hale getirenler kervanına Reyhan Karaca da katıldı. Uzun senelerdir kilolarıyla başı dertte olan şarkıcı “Sık sık diyet yaparak 10 kilo verdi” haberleri ile gündeme gelirken Demet Akalın'a özenerek ameliyat oldu. Şarkıcı ne ameliyatı oldu? Kaç kilo verecek? İşte detaylar...

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'ın haberine göre; Uzun yıllardır kilolarıyla başı dertte olan, Reyhan Karaca, ameliyat oldu. Demet Akalın'a özenen şarkıcı, 20 yaş daha dinç bir vücuda sahip oldu.

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

GÜLŞEN'İN KIYAFETLERİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Nisan ayında vücudundan yağ aldıran ve karın düzleştirme ameliyatı olan Demet Akalın'ın karın kasları da çok konuşuldu. Hatta ünlü popçu, zamanında fazla açık bulduğu Gülşen'in giydiği kıyafetlerle sahneye çıkar hale geldi.

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

20 YAŞ DAHA GENÇ BİR VÜCUDA SAHİP OLDU

Akalın'ın ameliyatla 10 kilo verip kaslı görüntüye kavuşmasına özenen Reyhan Karaca da soluğu aynı doktorda aldı. Taksim'de özel bir hastanede dün bıçak altına yatan Reyhan Karaca 4 saatlik operasyonun ardından büyük bir değişimle çıktı. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre 1970 doğumlu yani 54 yaşında olan Reyhan Karaca 20 yaş daha dinç bir vücuda sahip oldu.

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

YÜZ GERDİRME İŞLEMİDE YAPACAK

Ameliyata sadece karın düzleştirmek için giren Karaca'nın doktoru operasyona kol, bacak ve gıdıyı da dahil etti. Ünlü şarkıcının, toparlanır toparlanmaz bu kez yüz gerdirme işlemi yapacağı öğrenildi.

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

 

 

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