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“Deli Mavi” 29 Ekim coşkusuyla yeniden hayat buldu

Hazırlıkları biten ve önümüzdeki günlerde çıkması planlanan “Söz ve Seda Akay Vol 1” isimli albümün ilk şarkısı anlamlı bir projeyle geliyor. Bu çalışma kapsamında yıllar geçmesine rağmen hala hit olan, unutulmayan parça “Deli Mavi” farklı bir düzenleme ve yorum ile bir kez daha hayat buldu.

“Deli Mavi” 29 Ekim coşkusuyla yeniden hayat buldu

 

Anlamlı sözleriyle aşkı anlatan şarkı şimdi de Seda Akay öncülüğünde, Türk milletinin en büyük ve en özel aşkı Mustafa Kemal Atatürk için hazırlandı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılına ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen sunulan tekli, coşkuyu ve gururu bir arada yaşatacak. Parçanın sözleri, müzik dünyasına birçok değerli eser veren duayen isim Seda Akay’a, bestesi ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu’na ait olan bu teklinin düzenlemesini Baran Etik, mix & masteringini Candar Köker, süpervizörlüğünü ise Alpay Aydın üstlendi.

“Deli Mavi” 29 Ekim coşkusuyla yeniden hayat buldu

Bu güzel proje için; Yeşim Salkım, Yaşar, Zerrin Özer, Hazal, Cenk Eren, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Büşra Pekin gibi birbirinden değerli sanatçılar tarafından “Deli Mavi” seslendirildi. Parçaya birçok anlamda katkıda bulunan Baran Etik, aynı zamanda şarkının klibi için de yönetmen koltuğuna oturdu. Hepimizin Cumhuriyet ruhunu kare kare yansıtan klip izleyenleri duygulandıracak. Beykoz Doğa Koleji korosunun da dahil olduğu bu özel çalışma tüm Türkiye’ye 100.yıl hediyesidir.

“Deli Mavi” 29 Ekim coşkusuyla yeniden hayat buldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl ruhunu bize en derin duygularla hissettirecek olan “Deli Mavi” 25 Ekim itibariyle tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…

 

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