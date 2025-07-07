 Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda

Yaz sezonunun sevilen ismi Deha Bilimlier, Bodrum’un gözde mekanlarından Atakan Demirhan’ın sahip olduğu Two Yalıkavak’ta sahne aldı.

Her yaz olduğu gibi bu yaz da enerjisi, sahne hakimiyeti ve güçlü repertuarı ile büyük beğeni toplayan sanatçı, sezonun en iddialı konserlerinden birine imza attı.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Bilimlier, performansı boyunca dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.



Şarkılar arasında seyirciyle bol bol sohbet eden başarılı sanatçı, esprili bir dille: “Her sene olduğu gibi bu yazın şampiyonu da belli: Karşınızda!” diyerek salondaki coşkuyu ikiye katladı.

(Atakan Demirhan)

Sözlerine, “Her sahnemde salonu tıklım tıklım dolduruyorsunuz. Hepinize minnettarım, sevginize layık olmaya çalışıyorum” şeklinde devam eden Bilimlier, sevenlerinden büyük alkış aldı.

(Samet-Aslı Tecer)

Konserin duygusal anlarından biri ise Deha Bilimlier’in geçtiğimiz aylarda coverladığı ve büyük beğeni toplayan Ferdi Tayfur’un Bana Sor adlı eserini seslendirmesi oldu. Parçayı söylemeden önce kısa bir konuşma yapan sanatçı: “Ferdi abi hepimiz için çok kıymetliydi. Bana bu şarkıyı söylemeyi layık gördüğü için kendisine minnettarım. Çok değerli bir sanatçıydı, rahmetle anıyorum” sözleriyle duygulandırdı.

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