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Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda

Deha Bilimlier, Bodrum’un gözde mekanlarından Atakan Demirhan’ın sahip olduğu Two Yalıkavak’ta sahne aldı. İşte detaylar...

Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda

Yaz sezonunun sevilen ismi Deha Bilimlier, Bodrum’un gözde mekanlarından Atakan Demirhan’ın sahip olduğu Two Yalıkavak’ta sahne aldı.

 Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda

Her yaz olduğu gibi bu yaz da enerjisi, sahne hakimiyeti ve güçlü repertuarı ile büyük beğeni toplayan sanatçı, sezonun en iddialı konserlerinden birine imza attı.

 Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Bilimlier, performansı boyunca dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda
Şarkılar arasında seyirciyle bol bol sohbet eden başarılı sanatçı, esprili bir dille: “Her sene olduğu gibi bu yazın şampiyonu da belli: Karşınızda!” diyerek salondaki coşkuyu ikiye katladı.

 Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda

(Atakan Demirhan)

Sözlerine, “Her sahnemde salonu tıklım tıklım dolduruyorsunuz. Hepinize minnettarım, sevginize layık olmaya çalışıyorum” şeklinde devam eden Bilimlier, sevenlerinden büyük alkış aldı.

 Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda

(Samet-Aslı Tecer)

Konserin duygusal anlarından biri ise Deha Bilimlier’in geçtiğimiz aylarda coverladığı ve büyük beğeni toplayan Ferdi Tayfur’un Bana Sor adlı eserini seslendirmesi oldu. Parçayı söylemeden önce kısa bir konuşma yapan sanatçı: “Ferdi abi hepimiz için çok kıymetliydi. Bana bu şarkıyı söylemeyi layık gördüğü için kendisine minnettarım. Çok değerli bir sanatçıydı, rahmetle anıyorum” sözleriyle duygulandırdı.

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