Deha Bilimlier Türkbükü’nde sezonun ilk sahnesini aldı

Geceye katılanlar arasında iş dünyasının tanınmış isimlerinden Fatih Öztürk ve eşi Esra Öztürk, özel bir kutlamayla gönüllerince eğlendiler. Öztürk çifti evliliklerinin 26. yılını dostlarıyla birlikte kutladı.

Deha Bilimlier'in enerjik performansı ve Türkbükü'nün benzersiz atmosferi ile birleşen gece, eğlenmeye gelenlere unutulmaz anlar yaşamasına vesile oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.