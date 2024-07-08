  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Deha Bilimlier Türkbükü’nde sezonun ilk sahnesini aldı

Bodrum'un ünlü mekanlarından Türkbükü'nde  Üzüm Kızı Sahne alan ünlü sanatçı Deha Bilimlier, sezonun açılışını muhteşem sahne ile gerçekleştirdi. Üzüm Kızı’na Deha Bilimlier’i dinlemeye gelenler performansını büyük ilgiyle izledi.

Deha Bilimlier Türkbükü’nde sezonun ilk sahnesini aldı

Geceye katılanlar arasında iş dünyasının tanınmış isimlerinden Fatih Öztürk ve eşi Esra Öztürk, özel bir kutlamayla gönüllerince eğlendiler. Öztürk çifti evliliklerinin 26. yılını dostlarıyla birlikte kutladı.

Deha Bilimlier Türkbükü’nde sezonun ilk sahnesini aldı

Deha Bilimlier'in enerjik performansı ve Türkbükü'nün benzersiz atmosferi ile birleşen gece, eğlenmeye gelenlere unutulmaz anlar yaşamasına vesile oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berdan Mardini-Dilara Talay aşkı yeniden alevlendi
  Magazin

Berdan Mardini-Dilara Talay aşkı yeniden alevlendi

Ebru Yaşar hangi şarkıyı almadığı için pişman oldu?
  Magazin

Ebru Yaşar hangi şarkıyı almadığı için pişman oldu?

Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi

Sahnede yüzüne su şişesi fırlatılan Cem Adrian açıklama yaptı!
  Magazin

Sahnede yüzüne su şişesi fırlatılan Cem Adrian açıklama yaptı!

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?
  Magazin

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?

Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri
  Magazin

Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e aşk sözleri