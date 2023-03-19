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Deha Bilimlier Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı

Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan başarılı şarkıcı, kaybettiği babası için Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını okurken gözyaşlarını tutamadı.

Deha Bilimlier Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı

Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, önceki akşam Ataşehir Watergarden’daki Muamma Plus’da sahne aldı.

Deha Bilimlier Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı

Geçtiğimiz ay babasını kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Deha Bilimlier, ara verdiği sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününde sahne çıkan Bilimlier, "18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla , şükranla anıyorum. İzindeyiz…” dedi.

Deha Bilimlier Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı

Sahnede duygu dolu anlar yaşayan başarılı şarkıcı, kaybettiği babası için Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını okurken gözyaşlarını tutamadı.

Deha Bilimlier Sahnede Gözyaşlarını Tutamadı

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Deha Bilimlier, konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.

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Editör
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