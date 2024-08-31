Değişikliği Konferansı'nda konuşacak Engin Altan Düzyatan gelen eleştirilere cevap verdi

Engin Altan Düzyatan, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirildi.



Oyuncu, sosyal medyada eleştiri üzerine açıklama yaptı. Düzyatan, "Kamuoyuna Duyurulur! 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konuşulacak çok daha değerli konular varken gündemi meşgul etmek istemezdim fakat bugün hala devam eden tartışmalara kısa da olsa bir cevap vermek isterim. Son günlerde, sanatçı kimliğime, aileme ve mesleğime karşı kibirli bir dille saldırılar ve itibarsızlaştırma girişimleriyle karşı karşıyayım. Hayatım ile ilgili yorumlar yapan basın mensuplarını öncelikle kendi meslek etiklerini yerine getirmeye, araştırma yapmaya davet etmek istiyorum. Tümüyle kendi imkanlarımla çektiğim, sonradan sponsor bulunup yayınlanan, farklı ülkelerdeki su sıkıntılarına dikkat çekmeyi hedefleyen iki çevre belgeselimin daha da geniş kitlelere ulaşmasını isterdim. Geçen sene dünyanın en önemli iklim konferansı COP28’de lansmanını yaptığımız plastik atık problemine dikkat çeken belgeselimin ve kalabalıklar önünde gerçekleştirdiğim konuşmaların daha da çok insan tarafından duyulmasını anlaşılmasını isterdim… Birleşmiş Milletler’in bir kolu olan FAO – Gıda ve Tarım Örgütü’nün gönül elçisi olduğumun ya da tüm dünyadaki insani problemlere yetişmek için çalışan HCI – Human Concern International’ın elçisi olduğumun, özetle gönülden bir şeyler yapmaya çalıştığımın daha da çok bilinmesini en azından sizlere de ulaşmasını isterdim. Kendimi büyük kelimelerle bir aktivist - bir çevre belgeselcisi olarak tanımlamak istemem. Global takipçisi olan bir aktör olarak dünyaya sahip çıkmamız gerektiği ile ilgili farkındalık yaratmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yalnızca bir kişinin desteği bile büyük bir fark yaratabilir, ben hala inanıyorum. Geçen sene COP’28’e konuşmacı olarak katıldığım ve çevre konularına gönül verdiğim düşünüldüğü için direkt COP’29 danışma kuruluna ismim yazılarak, ev sahibi ülke tarafından iklim konferansına davet edildim. Kurulun amacı COP29’a merak yaratmak, katılımı arttırmak, ilgi çekmektir. Düşündürülmeye çalışıldığı gibi devletimiz, bilim adamlarımız ve dünyamız adına büyük kararları vermek şahsıma düşmez. Benden de beklenmiyor. Gönülden bir şeyler yapmanın tarafı olmaz, dünya hepimizin… Bir sanatçı olarak, karşılık beklemeden toplumda farkındalık yaratmak için çalışmaya devam edeceğim. Hedefimizin aynı olduğu basın mensuplarından da bu yolda destek rica ediyorum. Saygı ve sevgilerimle" dedi.

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