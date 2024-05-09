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Değişen beslenme düzeni kolorektal kanser riskini artırıyor 

Beslenme tarzının değişmesi ile birlikte dünyadaki rakamların ardından Türkiye’de de kolorektal kanserlerde artış görülmektedir. 

Değişen beslenme düzeni kolorektal kanser riskini artırıyor 

Dünyada bir yıl içerisinde 1.9 milyon yeni kolorektal kanser vakası ve 935 bin kolorektal kanser kaynaklı ölüm vakası tespit edilmiştir. 

Kolorektal kanserlerde güncel tedavi yaklaşımları kolon konseriyle mücadelede aktif rol oynamaktadır. 

Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ediz Altınlı'nın başkanlığını yaptığı Memorial & Clevland Cerrahi Günleri, Kolorektal ve Protokolojik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar 4” isimli sempozyumda kullanılan güncel teknolojiler ele alınacak. Clevland Clinic’ten Dr. Emre Görgün ve Güney California Üniversitesi’nden Sang W. Lee’nin de katılacağı uluslararası katılımlı toplantıda; kolorektal kanserlerde robotik cerrahi uygulamaları, ameliyatsız tedavi yöntemleri, rejeneratif – tıp kök hücre tedavileri gibi güncel yaklaşımlar paylaşılacak.                  

Bu önemli toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.  

PROGRAM 

Tarih: 10 Mayıs Cuma

Saat: 11.00 - 13.00 

Yer: Memorial Bahçelievler Hastanesi 

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