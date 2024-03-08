Değerli iş kadınları, Dünya Kadınlar Günü’nü Lady Gina mağazasında kutladı

Lady Gina’nın Galataport Mağazası'nda gerçekleşen etkinlik, iş dünyasının farklı sektörlerinde başarıya ulaşmış; Eylem İpek, Burcu Şendir, Işık Şimşek, Eda Erol, Füsun Kuran, Begüm Özer, Seyla Ovadiya Karadeniz, Nilgün Esinli, Arzu Kunt, Melis Özer, Şevval Bahçivan, Bige Daruga gibi öncü isimlerini bir araya getirerek, Levent Erden'in ilham verici söyleşisi eşliğinde önemli konuları tartışma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu.

LEVENT ERDEN'DEN İLHAM VERİCİ KONUŞMA



Levent Erden'in etkileyici konuşması, davetlilere güçlü bir motivasyon kaynağı sağladı. Özellikle kadınların iş dünyasındaki rolü ve önemi üzerine yapılan vurgular, davetlilerin bakış açılarını genişletti ve yeni ufuklar açtı. Erden'in deneyim ve bilgeliği, iş kadınlarının gelecekteki adımlarını şekillendirme konusunda önemli bir yol gösterici oldu.

Levent Erden'in konuşmasında yapay zekanın kadınlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri detaylı bir şekilde ele alındı, özellikle yapay zekanın işe alımda kadınları nasıl etkilediği ve iş dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğine olan etkisi üzerinde tartışıldı. Kadınların maruz kaldığı ayrımcılık üzerine vurgu yapılarak konuşma sonlandı.

DESTEK DOLU BİR BULUŞMA



Davetliler, Levent Erden'in etkileyici söyleşisi ve birbirinden değerli iş kadınlarıyla geçirdikleri zamanın keyfini çıkarırken, Dünya Kadınlar Günü'nü unutulmaz kıldılar. Güçlü kadınların bir araya gelmesiyle yapılan bu etkinlik, kadınların iş dünyasında daha da güçlenmesi ve desteklenmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.