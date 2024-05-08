Defne Samyeli'nin milyonluk takısı dikkat çekti!

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da hayranlarıyla buluştu.



Komedi Kulübü’nde sahneye çıkan Samyeli, yoğun ilginin olduğu gecede tarzıyla izleyicilerden tam not aldı. Kırmızı renkli bir sahne kostümü tercih eden Defne Samyeli’nin mücevherleri göz kamaştırdı. Ünlü mücevher tasarımcısı Karun Kiraç’ın nadir safir taşlardan ve pırlantalardan hazırladığı gerdanlık, Defne Samyeli’ye özel tasarlandı. Defne Samyeli’nin gecede kullandığı bu mücevherlerin yaklaşık 3 Milyon TL olduğu konuşuluyor.

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