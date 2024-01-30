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Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı... İşte detaylar...

Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli, ödül törenine katıldı.

Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı
Şarkıcı, kıyafetiyle dikakt çekti.

Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı
Samyeli'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı
Şarkıcı, karelerini Instagram'dan paylaştı.

Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı
Samyeli'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.

 Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı

Şarkıcının kombinini de beğeni topladı.

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