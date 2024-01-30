 Defne Samyeli'nin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli, ödül törenine katıldı.



Şarkıcı, kıyafetiyle dikakt çekti.



Samyeli'nin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı.



Şarkıcı, karelerini Instagram'dan paylaştı.



Samyeli'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.

Şarkıcının kombinini de beğeni topladı.

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