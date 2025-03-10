 Defne Samyeli evleniyor mu? Samyeli'den evlilik açıklaması!

Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Girne Rocks Otel'de sahne aldı.



Burcu Sedef imzalı kırmızı sahne kostümüyle çok şık görünen Samyeli, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bugüne kadın hakları hareketleri için bir odak noktası diyebiliriz. Siz kadın haklarıyla alakalı bir şeyi değiştirebilseniz bu ne olurdu?" sorusuna güzel yorumcu, "Değiştirmek isteyeceğim çok şey var. Yakın zamanda bir kız kardeşimiz ormanda bulundu ve vefat etti. Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Aslında kadın erkek, hepimiz yaralıyız. Bu olay hayatın iniş çıkışlarında kadınların daha çok zorlandığını gösteriyor. Biz kadınlar, en azından birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum." diye yanıt verdi.

YAPTIĞIMIZ İŞLER DAHA AZ DEĞERLİ GÖRÜLDÜ

"Kadın olmanın zorluklarına sık sık şahit oluyoruz. Sizin hayatınızda yaşadığınız spesifik bir olay oldu mu?" sorusuna Samyeli, "Olmaz mı? Çocukluğumdan beri yaşadığım çok şey oldu. Meslek hayatım boyunca çoğu zaman, eşit miktarlarda para alabilmek için, erkeklerden daha çok çalışmak ve başarılı olmak zorunda kaldım. Bizim yaptığımız işler daha az değerliymiş gibi görüldü. Hakkımı arayıp, dik durduğum zaman bazı yöneticilerim tarafından dışlandım. Bu durumlardan daha büyüyerek ve güçlenerek çıkmak zorunda kaldım. Bunun dışında bir çok zorluk yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum." diye yanıt verdi.

EVLİLİK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY GÜVEN

"Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim" demiştiniz. Evlenmek için kriteriniz neler?" sorusuna Samyeli, "Çok genç yaşta evlenip anne olduğum ve evlilik hayatını uzun uzun yaşadığım için, evlilikle ilgili bir çok konuda tatmin oldum. Bu saatten sonra, hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim. Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli." sözleriyle cevapladı.

KURU FIRÇA İLE VÜCUDUMU FIRÇALARIM

"Genetiğinizle alakalı bazı araştırmalar da yapıldı. Genetiğinizin güzelliğinizi zaman aşımına uğratmadığı aşikar. Peki sizin zamanı yavaşlatmak için sıra dışı formülleriniz var mı?" sorusunu güzel şarkıcı, "Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Hareketli olursanız 20'li ve 70'li yaşlarınız arasında fiziksel bir farklılık olmaz. Vücut gereğini yapıyor. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak." diye yanıtladı.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Samyeli, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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