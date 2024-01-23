 Defne Samyeli'den yapay zeka uyarısı

Son dönemlerin dikkat çeken ve tartışma konusu olan ‘yapay zeka’ yla dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. ‘Paranızı artıracağız ve katlayacağız’ vaatiyle açılmış bir bahis platformu olan “AVEX AI” adlı site ünlü yıldız Defne Samyeli’yi, Samyeli’den habersiz ‘yapay zeka dolandırıcılığı’ ile reklam yüzü yaptılar. Defne Samyeli’nin Youtube kanalında sohbet yayınlarından alınan kayıtlar montajlandı. Montajlanan görüntüler ‘yapay zeka’ yla ‘AVEX AI’ adlı bahis platformunu tavsiye ettiğini ve siteye üye olan kullanıcıların paralarını katladığına dair tavsiyelerde bulunan bir video oluşturdular.

HAYRANLARI UYARDI

Defne Samyeli’nin dikkatli hayranları, bu dolandırıcılık reklamını görünce harekete geçtiler. ‘Sponsorlu reklam’ olarak sosyal medya mecralarında paylaşılan bu bahis reklam videosunda Defne Samyeli’nin konuştuğu esnada ağzını oynatırken bir tuhaflık olduğunu anlamalarının üzerine Samyeli’yi haberdar ettiler.

BÖYLE DOLANDIRICILIKLARA İNANMAYIN!

Defne. Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi: ''Habere söz konusu olan bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki bir çok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş. Bu bir yandan yapay zeka kullanımının ne tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bize fikir vermesi açısından anlamlı. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım, bu gibi Sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor, hele işin içinde para varsa. Sadece ben değil, en güvendiğiniz başka kim varsa bu devirde ‘paranızı şuraya yatırın’ şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm. Yüzümü ve YouTube kanalımdaki yayınlarımı kullanarak vatandaşları dolandıran, bu videoları yayan, yayınlayan sorumlular hakkında yasal süreci başlatacağımı bu vesileyle duymak isterim.''

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