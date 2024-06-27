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Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Defne Samyeli'den bikinili pozlar. İşte detaylar...

Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Defne Samyeli (51) tatile devam ediyor.

 Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Şarkıcı, tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor.

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
Samyeli, son olarak bikinili karelerini yayınladı.

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
Şarkıcı, fit vücuduyla dikkat çekti.

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
Samyeli'ye beğeni yağdı.

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
Şarkıcı, sahnelerden kalan zamanlarında spora gidiyor.

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
Samyeli beslenemsiyle de dikkat çekti.

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