 Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Defne Samyeli (51) tatile devam ediyor.

Şarkıcı, tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor.



Samyeli, son olarak bikinili karelerini yayınladı.



Şarkıcı, fit vücuduyla dikkat çekti.



Samyeli'ye beğeni yağdı.



Şarkıcı, sahnelerden kalan zamanlarında spora gidiyor.



Samyeli beslenemsiyle de dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.