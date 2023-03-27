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Defile Rekortmeni Simge Ünal Dubai Yolcusu

Bu yıl 9.su düzenlenen İzmir Fashion Week'te 3 günde 12 firmanın defilesinde 30'un üzerinde kıyafet giyerek rekor kıran Simge Ünal, Dubai yolcusu. 

Defile Rekortmeni Simge Ünal Dubai Yolcusu

Moda haftasında yurt dışından gelen katılımcıların da dikkatini çeken ünlü model, Dubai'de şube açacak olan bir moda markasının yüzü olacak. 

Defile Rekortmeni Simge Ünal Dubai Yolcusu

"Aslen İzmirli olduğum için İzmir'deki organizasyon bana şans getirdi. Burada yeni bir anlaşma yaptım ve Dubai'ye gidiyorum" diyen ünlü model, bir sonraki hedefinin de Avrupa'daki moda haftalarında podyuma çıkmak olduğunu da belirtti.
 

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