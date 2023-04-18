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Deep Inside bayramda MONK Bursa’da

Asya ve Japon mutfağının özgün lezzetlerini huzurlu, minimalist ve dingin bir ortamda sunan Monk Restaurant, bayramda Bursalılara tüm duyulara hitap eden gastronomik bir deneyim eşliğinde müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.

Deep Inside bayramda MONK Bursa’da

Büyüleyici ortamında tadına doyulmaz bir menü, zengin bir şarap seçkisi, her yudumu sürprizlerle dolu kokteylleriyle Asya ve Japon mutfağı severlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunan Monk, 22 Nisan Cumartesi akşamı caz ve pop müzik performanslarıyla sevilen grup Deep Inside’ı sahnesinde ağırlayacak.

Monk’un sıra dışı lezzet deneyiminin yanında Deep Inside’ın eşsiz performansı sayesinde şehrin kargaşasından koparak, kendinizi müziğin ritmine bırakacağınız keyifli bir bayram akşamı sizleri bekliyor.

Deep Inside’ın keyifli repertuvarıyla unutulmaz bir Monk deneyimini yaşamak için 0516 162 66 65 numaralı telefona rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

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