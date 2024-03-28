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Dedesinin anısını şarkısında yaşattı

“Alma Ahımı”, “Gel Dedim”, ve “Zaman” isimli şarkılarıyla müzikseverlerden büyük beğeni toplayan Erdem Ergün yeni teklisi “Aşağıdan Gelir Omuz Omuza” eseriyle müzik yolculuğuna kaldığı yerden devam etmeye geliyor.

Dedesinin anısını şarkısında yaşattı

 

Bu çalışma Ergün için diğer eserlerinden çok daha özel. Erdem Ergün, yeni şarkısını hayatında değerli bir yere sahip olan ve geçtiğimiz ay kaybettiği dedesi Ali Hançer anısına düzenledi. Sevilen sanatçı yeni single çalışmasıyla hem dedesine vefa borcunu ödüyor hem de hisli sesiyle müzik dünyasına kendine has bir yorumla iz bırakmaya hazırlanıyor.

Dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün alışılmışın dışına çıkarak, bu kez sözü ve bestesi anonim olan Türk halk müziği ezgileriyle sevenlerinin kulaklarına misafir oluyor. “Aşağıdan Gelir Omuz Omuza” isimli teklisinin hem aranjörlüğünü hem de klip yönetmenliğini üstlenen Ergün, yorumuyla müzikseverleri duygulandıracak. Sivas’ın Gürün ilçesinde çekilen ve çok sevdiği dedesinin nostaljik görüntüleriyle süslenen klip, herkesi anılarla dolu bir yolculuğa çıkartacak.

Erdem Ergün’ün yeni single çalışması “Aşağıdan Gelir Omuz Omuza”  29 Mart’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

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