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Dedemin Gözyaşları zirvede

2024’ün en çok beklenen yapımlarından biri olan “Dedemin Gözyaşları” gişede fırtına gibi eserek ilk 3 günde büyük bir başarıya imza attı.

Dedemin Gözyaşları zirvede

Milyon dolarlık bütçeleriyle dikkat çeken ünlü Hollywood yapımlarına fark atarak gişenin zirvesine yerleşen “Dedemin Gözyaşları” yirmi hafta sonra hafta sonu listesinin zirvesinde yer alan ilk yerli film oldu. Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan film, bir anda tüm sinemaseverlerin ilgi odağı olmayı başardı.

Dedemin Gözyaşları zirvede

Daha gişeye yeni girmesine rağmen büyük bir ivme yakalayan film, önümüzdeki haftalarda da iddiasını sürdüreceğe benziyor. Duygu yüklü bir aile dramı olan “Dedemin Gözyaşları” sadece konusuyla değil, aynı zamanda dev oyuncu kadrosuyla da 2024 yılına damgasını vuracak.

Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in üstlendiği bu etkileyici yapımda, Türk sinemasının efsane isimlerinden Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü ve Aliye Uzunatağan gibi yıldızlar yer alıyor. İlk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan film, gişe başarısıyla da adından söz ettirirken, duygusal sahneleri ve etkileyici oyunculuklarıyla seyircinin kalbinde taht kurmaya devam ediyor.

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