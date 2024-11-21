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Dedemin Gözyaşları ödüle doymuyor

Türk sinemasının son dönemlerde yıldızı parlayan isimlerinden ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, yeni filmiyle hem gişede fırtınalar estirdi hem de ödül törenlerinde adeta zafer yürüyüşü yaptı.  

Dedemin Gözyaşları ödüle doymuyor

Vizyona girdiği dönemde, milyon dolarlık Hollywood filmlerini dahi geride bırakarak gişede liderliğini ilan eden “Dedemin Gözyaşları” şimdi de 3 günde 6 aldı ödül alarak, gişedeki başarısını ödüllerle de süslemeye devam ediyor.

Dedemin Gözyaşları ödüle doymuyor

Tam yirmi hafta sonra, hafta sonu listesinin zirvesine yerleşen ilk yerli yapım olmayı başaran film, sinemaseverlerin kalbine de dokunmayı başardı. 

Bir Dede ile Lösemi hastası torunun hayat hikâyesini konu alan “Dedemin Gözyaşları” filminin oyuncu kadrosunda; Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatağan, Ali İpin, Elif Kaya, Hüseyin Elmalıpınar ve Sinan Bengier başta olmak üzere bir birinden başarılı isimler yer alıyor.

 

 

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