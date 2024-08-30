 'Dedemin Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in yaptığı “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin ilk fragmanı görücüye çıktı.



Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Sinem Yıldırım, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan ve Elif Kaya başta olmak üzere bir çok başarılı isimlerin yer aldığı “Dedemin Gözyaşları” filmi gerek duygu yüklü hikayesi, gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla 2024’e damga vurmaya hazırlanıyor.



Uzun zamandır merakla beklenen film 20 Eylül’de sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

FİLMİN KONUSU:

Lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyük bir sevgiyle büyüten Kemal'in hayatı, hiç beklemediği bir anda, bambaşka bir yöne savrulur.



Küçük bir sahil kasabasında, dedesinin yanında mutlu bir çocukluk geçiren Mustafa'nın 10 yaşında yakalandığı amansız hastalık hem Kemal'i hem de tüm mahalleyi derinden etkiler.

Bu zorlu süreçte, dede Kemal ile tanışan bir muhabirin gerçek kimliğini saklayarak haber peşinde koşması, beklenmedik olayların fitilini ateşler.



Sevgi, umut ve fedakarlığın iç içe geçtiği bu dokunaklı hikâye, izleyicileri hem hüzünlendirecek hem de gerçek dostluğun ve dürüstlüğün gücünü hatırlatacak. Hayatın anlamını ve sevdiklerimize sahip çıkmanın önemini en derinden hissedeceğiniz bu film, kalplerinize dokunacak.

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