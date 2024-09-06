 'Dayı 2' geliyor'

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin merakla beklenen devamı geliyor!

Filmin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu müjdeli haberi duyurdu.

Paylaştığı video ile hayranlarını heyecanlandıran Bayraktar, "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin yolda olduğunu açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.