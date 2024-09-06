  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Dayı 2' geliyor'

Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. İşte detaylar...

'Dayı 2' geliyor'

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin merakla beklenen devamı geliyor!

 'Dayı 2' geliyor'

Filmin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu müjdeli haberi duyurdu.

 'Dayı 2' geliyor'

Paylaştığı video ile hayranlarını heyecanlandıran Bayraktar, "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin yolda olduğunu açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dilan Çıtak'ın 'Virane'si
  Magazin

Dilan Çıtak'ın 'Virane'si

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu

Ünlü model Didem Soydan üstsüz pozunu paylaştı!
  Magazin

Ünlü model Didem Soydan üstsüz pozunu paylaştı!

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
  Magazin

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?
  Magazin

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?

Ebru Yaşar üçüncü kez rekor kırdı!
  Magazin

Ebru Yaşar üçüncü kez rekor kırdı!