Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminin beklenen fragman yayınlandı

Uğur ve Ece Bayraktar’ın kaleme aldığı "Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi", aksiyon dolu sahneleriyle sinema severleri heyecanlandırdı. 7 Şubat'ta vizyona girmek için gün sayan serinin ikinci filmi Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi, izleyicilere unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunacak.

"Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi" filminde Ufuk Bayraktar'a, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi gibi birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor.

Yayınlanan fragman ile gerilim doruk noktasına ulaştı. Aksiyon sahneleriyle görsel şölen yaşatan fragman, "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", sinema dünyasına katılacak olan etkileyici bir yapım olarak, adını altın harflerle yazdıracak.

Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", Türk Sineması'nda bir kez daha iddialı bir yapım olmayı hedefliyor.

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