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Davut Güloğlu'nun 'Survivor' isyanı! 'Acun Ilıcalı beni çağırırken haddini bilecek'

Survivor için teklif alan isimlerden birinin de Davut Güloğlu olduğu ortaya çıktı. Ancak ünlü şarkıcı, Survivor hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

Davut Güloğlu'nun 'Survivor' isyanı! 'Acun Ilıcalı beni çağırırken haddini bilecek'

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu pembe masa, pembe konuları ve özel konukları ile devam ediyor.

Davut Güloğlu'nun 'Survivor' isyanı! 'Acun Ilıcalı beni çağırırken haddini bilecek'

Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Karadeniz müziğinin sevilen ismi Davut Güloğlu oldu. Kariyeri ve özel hayatı ile ilgili soruları cevaplayan Güloğlu, survivor yarışması için açtı ağzını yumdu gözünü.

Davut Güloğlu'nun 'Survivor' isyanı! 'Acun Ilıcalı beni çağırırken haddini bilecek'

ACUN ILICALI BENİ ÇAĞIRIRKEN HADDİNİ BİLECEK

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Güloğlu çok iştahlısın Survivor’a çağrılsan ne yaparsın sorusuna “Çağrıldım Acun Bey’e bu konuda bana hakaret ediyorsun diye kendisine söyledim. Orası sanatçıya uygun bir yer değil. Herkes haddini bilecek bir yere birisini çağırırken. Ben hayatım boyunca barlarda bile sahne almadım, herkesin bir duruşu bir çizgisi var. Ben bunca yıllık emeğimi gidip orada bir şort, bir atlet ile titreye titreye bana yemek ver diye kimseye yalvarmam. Ben bunun için mücadele vermedim, benim bir onurum bir duruşum var” sözleri ile Acun Ilıcalı’ya tepkisini gösterdi.

Davut Güloğlu'nun 'Survivor' isyanı! 'Acun Ilıcalı beni çağırırken haddini bilecek'

Kendisi gibi şarkıcı olan Mustafa Topaloğlu’nun yıllar önce katıldığı hatırlatılınca, “ Mustafa abiyi kandırdılar” demekle yetindi.

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