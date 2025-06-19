 Davut Güloğlu cübbe giydi, kep fırlattı!

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Davut Güloğlu, kızının mezuniyet töreninde büyük gurur yaşadı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan kızı Şeyma Su Gül’ün mezuniyet törenine katılan baba Davut Güloğlu, tören sonrası şarkılarıyla, mezun olan öğrencileri ve orada bulunan velileri coşturdu.

Kızının mezuniyet coşkusuna ortak olan Davut Güloğlu, kızının cübbesini giydi ve kepini taktı.

ASUDE CEMRE OĞLU ALEN’LE MEZUN OLDUĞU OKULDA SAHNE ALDI!

Bir yandan sahne çalışmaları devam eden ve O Ses Türkiye’nin unutulmaz sesleri arasında yer alan sanatçı Asude Cemre, mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik öğretmenliği yaparak, gençlere destek oluyor. Mezun olduğu lisede yıllar sonra sahne alan Asude Cemre, sesiyle herkesi büyülerken, sahnesi sonrası yanına koşarak annesine sarılan oğlu Alen, törene katılan tüm konuklardan büyük alkış aldı. Anne oğulun bu kavuşması herkesi gülümsetti.

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