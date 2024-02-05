David Guetta İstanbul'a geliyor

“Live From Fest İstanbul”, sezonun en güçlü uluslararası kadrosu ile eylülde FestivalPark Yenikapı sahnesine geliyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla 7 Eylül 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan festivalde dünyadan yıldızlar aynı sahnede buluşacak.

2023'DE TEKRAR DÜNYA'NIN 1 NUMARASI SEÇİLDİ

Kentsel elektronik müziğin öncüsü, kariyerinde imza attığı projeler ile milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmış, dans müziğinin fenomeni, son dönemde yayınladığı şarkılarıyla gündemde olan ve 2023’de tekrar Dünya’nın en prestijli DJ ödülünü alarak 1 numaradaki yerini koruyan David Guetta 11 yıl sonra Türkiye'ye geliyor.

Guetta'nın ana DJ olarak sahneye çıkacağı, heyecan yaratan “Live From Fest İstanbul”un avantajlı ön satış biletleri bugün(dün) satışa açıldı.

7 Eylül 2023 Cumartesi Live From Fest İstanbul Programı;

David Guetta

Meduza

MistaJam

Abel

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