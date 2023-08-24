David Guetta İstanbul'a geliyor

“Live From İstanbul Fest.” sezonun en güçlü festival kadrosu ile Bayhan Müzik organizasyonuyla 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de Festival Park Yenikapı sahnesine geliyor. Festival, rock, pop ve elektronik müziğin yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak.
Kentsel elektronik müziğin öncüsü, kariyerinde imza attığı projeler ile milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmış, dans müziğinin fenomeni, son dönemde Meksikalı yeni nesil müzisyenler Yng Lvcas&Peso Pluma ile “La Bebe” ve Farukko ile “Pepas” isimli projeleriyle de gündemde olan, Dünya’nın en popüler ve 1 numaralı DJ’i David Guetta’nın ana dj olarak sahneye çıkacağı festivalde, yerli ve yabancı farklı müzik tarzlarından sanatçılar performanslarını sergileyecek.
Üç gün sürecek olan “Live From İstanbul Fest.”in biletleri passo’da satışta.
Live From İstanbul Fest Programı;
29 Eylül 2023 Cuma
Teoman
Gripin
Onur Özdemir “sakin tribute”
Gökcan Sanlıman
Batu Akdeniz
Parola
30 Eylül Cumartesi
Tan Taşçı
Funda Arar
Can Gox
Fikri Karayel
Anıl Emre Daldal
01 Ekim 2023 Pazar
David Guetta
Meduza
MistaJam
Abel
Yasin Keleş
Emrah Karaduman
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Leyna
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