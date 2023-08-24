David Guetta İstanbul'a geliyor

“Live From İstanbul Fest.” sezonun en güçlü festival kadrosu ile Bayhan Müzik organizasyonuyla 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de Festival Park Yenikapı sahnesine geliyor. Festival, rock, pop ve elektronik müziğin yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak.

Kentsel elektronik müziğin öncüsü, kariyerinde imza attığı projeler ile milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmış, dans müziğinin fenomeni, son dönemde Meksikalı yeni nesil müzisyenler Yng Lvcas&Peso Pluma ile “La Bebe” ve Farukko ile “Pepas” isimli projeleriyle de gündemde olan, Dünya’nın en popüler ve 1 numaralı DJ’i David Guetta’nın ana dj olarak sahneye çıkacağı festivalde, yerli ve yabancı farklı müzik tarzlarından sanatçılar performanslarını sergileyecek.

Üç gün sürecek olan “Live From İstanbul Fest.”in biletleri passo’da satışta.

Live From İstanbul Fest Programı;

29 Eylül 2023 Cuma

Teoman

Gripin

Onur Özdemir “sakin tribute”

Gökcan Sanlıman

Batu Akdeniz

Parola

30 Eylül Cumartesi

Tan Taşçı

Funda Arar

Can Gox

Fikri Karayel

Anıl Emre Daldal

01 Ekim 2023 Pazar

David Guetta

Meduza

MistaJam

Abel

Yasin Keleş

Emrah Karaduman

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Leyna

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