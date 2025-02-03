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David Beckham İstanbul'a geldi!

Eski İngiliz futbolcu David Beckham İstanbul'a geldi! İşte detaylar...

David Beckham İstanbul'a geldi!

David Beckham, reklam çekimleri için Beşiktaş kadın futbol takımı ile buluştu.

 David Beckham İstanbul'a geldi!


Hakkı Yeten Tesislerinde Beşiktaş kadın futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelen Beckham,

 David Beckham İstanbul'a geldi!

bol bol selfie çektirip imza dağıttı.

David Beckham İstanbul'a geldi!
Eski İngiliz futbolcuya ilgi yoğundu.

David Beckham İstanbul'a geldi!
Beckham'a oğlu Romeo da eşlik etti.

 David Beckham İstanbul'a geldi!

Romeo Beckham ise İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi.

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