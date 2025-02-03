 David Beckham İstanbul'a geldi!

David Beckham, reklam çekimleri için Beşiktaş kadın futbol takımı ile buluştu.



Hakkı Yeten Tesislerinde Beşiktaş kadın futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelen Beckham,

bol bol selfie çektirip imza dağıttı.



Eski İngiliz futbolcuya ilgi yoğundu.



Beckham'a oğlu Romeo da eşlik etti.

Romeo Beckham ise İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi.

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