David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz aylarında İngiliz eski futbolcu David Beckham ile İtalya'da karşılaşmıştı. Buse Terim, ancak fotoğraf çekilmek istese de red cevabı almıştı.



Buse Terim, İstanbul'a gelen Beckham ile fotoğraf çektirdi.



O analrı Instagram'dan paylaşan Terim kendisini ti'ye aldı.



Terim, "Başardım diyebilir miyiz?" diye yazdı.

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