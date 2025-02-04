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David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?

David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı? İşte detaylar...

David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz aylarında İngiliz eski futbolcu David Beckham ile İtalya'da karşılaşmıştı. Buse Terim, ancak fotoğraf çekilmek istese de red cevabı almıştı.

David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?
Buse Terim, İstanbul'a gelen Beckham ile fotoğraf çektirdi.

David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?
O analrı Instagram'dan paylaşan Terim kendisini ti'ye aldı.

David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?
Terim, "Başardım diyebilir miyiz?" diye yazdı.

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