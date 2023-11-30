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Darülaceze'de yaşayan Zerrin Özer'in son durumu ortaya çıktı 

Darülaceze'de yaşayan Zerrin Özer'in son durumu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Darülaceze'de yaşayan Zerrin Özer'in son durumu ortaya çıktı 

Seyhan Erdağ, www.temizmagazin.com'da, yaklaşık 1 hafta önce Darülaceze'ye başvuran ve orada yaşamaya başlayan Türk Pop Müziğinin en güçlü seslerinden Zerrin Özer'in sağlık durumuna ulaştı.

 Darülaceze'de yaşayan Zerrin Özer'in son durumu ortaya çıktı 

KİMSEYLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORMUŞ

Zerrin Özer, tüm gün ve gece boyunca odasına kapanıp kimseyle görüşmek istemiyormuş. 2 gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Zerrin Özer için Darülaceze'ye gitmiş ve "Yardım için her şeyi yapmaya hazırız" demişti.

 Darülaceze'de yaşayan Zerrin Özer'in son durumu ortaya çıktı 

BACAKLARDAKİ SORUN SADECE AĞRI DEĞİL

Zerrin Özer'in bacaklarındaki sorun ise, sadece ağrı değil, bacak ve ayaklarında şekere bağlı yaraları varmış.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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