Darphin’in yeni Eclat Sublime yenileyici ışıltı serumu ile tanışın

Gençleşen cildinizin içten gelen ışıltısı…

Darphin Paris, size yeni hibrit yapılı, cilt bariyerinin onarılmasını hedefleyen ve cildi canlandırarak ışıltısını geri kazanmasına yardımcı olan Darphin Eclat Sublime Yenileyici Işıltı Serumu’nu sunuyor.

Deneyenlerin %100’ünde anında ışıltılı bir cilt*

Deneyenlerin %78’inde kırışıklık görünümünde azalma**

İlk kullanımdan itibaren cilt bariyerinde %36 güçlenme.***

Işıltı, Güçlü Bir Cilt Bariyeri ile Başlar…

Işıltılı, sıkı ve genç görünen bir cilde sahip olmak için cilt bariyeri büyük önem taşıyor. Yaş aldıkça incelen ve kendisini onarma yeteneğini kaybetmeye başlayan cilt bariyeri, zamanla kuruluğa ve solgun bir cilt görünümünün oluşmasına sebep oluyor.

Darphin Eclat Sublime Yenileyici Işıltı Serumu içeriğinde yer alan altın renkli binlerce ışıltı kapsülleri sayesinde cildin koruyucu bariyerini güçlendirmeye, yeniden yapılandırmaya ve olgunlaşma karşıtı bakım yapmaya yardımcı oluyor. Gençleşen cildinizin içten gelen ışıltısını yansıtan Eclat Sublime Yenileyici Işıltı Serumu’nun içeriğindeki peptitler, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü gözle görülür şekilde azaltarak cilt üzerinde erken olgunlaşma belirtileri ile savaşmaya destek oluyor. Serumun taşıyıcı teknolojisinde yer alan Centella Asiatica, cilt bariyerinin güçlenmesine yardımcı olurken, antioksidan özelliği sayesinde cildinizde yaşlanma karşıtı etki sağlıyor. Saf ve değerli çiçek özlerinden oluşan botanik kompleksi nemi cilde hapsederek cilde besleyici etki sunar.

Yeni Darphin Paris Eclat Sublime Yenilyici Işıltı Serumu, deneyenlerin %100’ünün anında ışıltılı bir cilde kavuşmasını sağlarken, cildinde kuruluk ve ışıltı kaybı hisseden, ince çizgilerden ve kırışıklıktan şikayetçi olanlar için ideal bir çözüm oluyor. Bu serum, zarif ve hibrit yapısı sayesinde suyun ferahlığı ile botanik yağların konforunu bir araya getiriyor. Darphin Paris uzmanları, içinde yağ bulunan kapsülleri, su bazı ile birleştirerek bu hafif yapılı serumu ortaya çıkardı. Serumun yağlı veya yapışkan his yaratmayan formülü, kullanımda kolaylık sağlarken, uygulama sonrasında da anında cildin daha beslenmiş bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

Eclat Sublime Yenileyici Işıltı Serumu’u hibrit formülü sayesinde lüks bir cilt bakımından çok daha fazlasını size sunuyor. Işıltı kapsüllerinde bulunan botanik yağlar cildi şımartıp anında ışıltılı görünümü desteklerken, Pepti-Botanik Kompleks olgunlaşma karşıtı etksini cildiniz üzerinde gösteriyor.

Bu hibrit yapı cilt bariyerine etki ederek güçlenmesine yardımcı oluyor. Formül Bio-optimizerler ile güçlendirildiği için, cilde daha efektif bir şekilde etki edilmesi sağlanıyor.

Sonuç mu? Gençlik ışıltısının doğal parlaklığı…

VE İŞTE SONUÇLAR...

Eclat Sublime Yenileyici Işıltı Serumu, cilt bariyerine güçlendirici etkisi kanıtlanmış bir serum olarak cildinizin ışıltısını ve canlılığını destekler.

Deneyenlerin %100’ünde anında ışıltılı bir cilt*

Deneyenlerin %78’inde kırışıklık görünümünde azalma**

İlk kullanımdan itibaren cilt bariyerinde %36 güçlenme.***

*Ürünü 1 kere kullandıktan sonra sonra yaşları 46-67 arası 29 kadın ile yapılan klinik test sonucu.

**Ürünü 10 hafta günde 2 kere kullandıktan sonra 37 kadın ile yapılan klinik test sonucu.

***Ürünü kullandıktan 4 saat sonra yaşları 46-67 arası 29 kadın ileyapılan klinik test sonucu.

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