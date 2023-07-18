Darphin ile cildinizi yaza hazırla!

Gücünü bilim ve botanik kaynaklardan alan Darphin, cilt bakım deneyiminizi en üst seviyeye çıkarıyor. Darphin’in güneş koruyucu ürünleri ve cilt bariyerini anında güçlendiren, anında ışıltılı görünüme kavuşmanızı sağlayan yenileyici ışıltılı serumu ile bu yaz cildiniz içten ışıldayacak!

Yaz ayında cilt bakımın ilk adımı; cildi güneşten korumak!

Darphin Intral Environmental Shield Spf 50 güneş koruyucusu hafif yapılı formülü ile cilt tonunu eşitleyerek aydınlık bir görünüm kazanmasına destek olur, aynı zamanda makyaj altı bazı olarak kullanılabilen bu ürün mineral UVA/UVB koruması sayesinde cildinizi güneşin zararlı etkilerinden adeta bir kalkan gibi korur.

İçeriğinde Hiyalüronik Asit ve E vitamini bulunan; cildin güneş kaynaklı yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan, suya dayanıklı Darphin Soleil Plaisir SPF 50 güneş koruyucu kremi ise yazın plaj çantalarının vazgeçilmezi olacak!

Işıltı, Güçlü Bir Cilt Bariyeri ile Başlar…

Su gibi hafif binlerce ışıltı kapsülü içeren Darphin’in yeni cilt bakım serumu Eclat Sublime Yenileyici Işıltı Serumu içeriğinde bulunan Cica (centella aisatica) ve Peptitler sayesinde cilt bariyerini anında güçlendirir ve ışıltılı görünüme anında ulaştırır. Yaz döneminde kullanmak için de ideal bir serum olan Darphin Eclat Sublime Yenileyici Serumu Serum yağlı veya yapışkan his yaratmayan formülü, kullanımda kolaylık sağlarken, uygulama sonrasında da anında cilt ışıltısını arttırıp, cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur kazanmasına yardımcı oluyor.

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