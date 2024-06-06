  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dare London yeni ‘To Breeze’ koleksiyonunu tanıttı

Zamansız stilin kodlarını sunan DARE London’ın, ‘To Breeze’ koleksiyonu, İstanbul’da gerçekleşen keyifli bir davetle tanıtıldı.

Dare London yeni ‘To Breeze’ koleksiyonunu tanıttı

Markanın tasarımcısı ve kurucusu İpek Alp Sever ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Burcu Esmersoy, Yasemin Kay Allen, Banu Alp, Feryal Gülman, Yelda- Defne Tiftik, Dalia Garih, Neşe Gönül,Sibel- Sena Özeflatun, Dila- Sima Tarkan, Elif Erbilgin, Talya Sever,Sibil Çetinkaya, Mehmet Ali, Julide Berkman,Alen Anav- Elif Erbilgin, Sibel Kerimoğlu, Funda Filibeli, Hakan- Ayşegül Kodal, Lal Doğruer, Begüm- Ali Balkan gibi isimler katılım gösterdi.

Dare London yeni ‘To Breeze’ koleksiyonunu tanıttı

Her koleksiyonu ile birbirinden etkili hikayelere imza atan Dare London, bu yaz markanın birinci yılını kutlarken, sofistike ve taze görünümler yaratarak unutulmaz anlarınıza eşlik ediyor. Sürdürülebilir moda’nın en genç temsilcilerinden Dare London, üçüncü  koleksiyonunda geri dönüştürülmüş kumaşlar ve vegan deri etiketlerle modanın nabzını tutarken, aynı zamanda ekolojik dengeye saygılı adımlar atıyor.

Dare London yeni ‘To Breeze’ koleksiyonunu tanıttı

Koleksiyonda, sıcak ve parlak yaz günlerinin vazgeçilmezi keten ve havlu kumaşlar öne çıkıyor.  Ketenin hafifliği ve havlu kumaşın tende yarattığı yumuşak dokunuş sezonun en sıcak trendlerini takip etmeyi daha da keyifli hale getiriyor. Beyaz keten elbiseler, gömlek ve pantolonlar sadeliğin sembolü olarak dikkat çekerken, havlu kumaş elbiseler ve takımlar ile koleksiyon zenginleşiyor.

Dare London yeni ‘To Breeze’ koleksiyonunu tanıttı

Markanın imzası çizgili modeller yazın ruhunu yansıtan renklerle bu koleksiyonda da yer alıyor. Beyaz, sarı ve yeşil tonların birbirinden eğlenceli kombinasyonları kombinin özgürlüğünü arttırırken stilinizi ön plana çıkarmanıza yardımcı oluyor. Desenlerde Dare London’ın ikonik çizgi kombinasyonları Palm Beach renklerine bürünüyor. 

Dare London özgüvenli, zarif ve sosyal bir kadının her ihtiyacına yönelik yenilikler sunuyor.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den bikinili pozlar

Cem Özkök'ten itiraf! Hangi ünlüler evine çağırıyor!
  Magazin

Cem Özkök'ten itiraf! Hangi ünlüler evine çağırıyor!

Ünlü çift Berk Atan ve Sude Zülal Güler ayrıldı mı?
  Magazin

Ünlü çift Berk Atan ve Sude Zülal Güler ayrıldı mı?

Bayhan: Buralara yeni gelmedim geri geldim
  Magazin

Bayhan: Buralara yeni gelmedim geri geldim

25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri MKM’de sahiplerini buldu
  Magazin

25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri MKM’de sahiplerini buldu

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!
  Magazin

Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!