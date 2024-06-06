Dare London yeni ‘To Breeze’ koleksiyonunu tanıttı

Markanın tasarımcısı ve kurucusu İpek Alp Sever ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Burcu Esmersoy, Yasemin Kay Allen, Banu Alp, Feryal Gülman, Yelda- Defne Tiftik, Dalia Garih, Neşe Gönül,Sibel- Sena Özeflatun, Dila- Sima Tarkan, Elif Erbilgin, Talya Sever,Sibil Çetinkaya, Mehmet Ali, Julide Berkman,Alen Anav- Elif Erbilgin, Sibel Kerimoğlu, Funda Filibeli, Hakan- Ayşegül Kodal, Lal Doğruer, Begüm- Ali Balkan gibi isimler katılım gösterdi.

Her koleksiyonu ile birbirinden etkili hikayelere imza atan Dare London, bu yaz markanın birinci yılını kutlarken, sofistike ve taze görünümler yaratarak unutulmaz anlarınıza eşlik ediyor. Sürdürülebilir moda’nın en genç temsilcilerinden Dare London, üçüncü koleksiyonunda geri dönüştürülmüş kumaşlar ve vegan deri etiketlerle modanın nabzını tutarken, aynı zamanda ekolojik dengeye saygılı adımlar atıyor.

Koleksiyonda, sıcak ve parlak yaz günlerinin vazgeçilmezi keten ve havlu kumaşlar öne çıkıyor. Ketenin hafifliği ve havlu kumaşın tende yarattığı yumuşak dokunuş sezonun en sıcak trendlerini takip etmeyi daha da keyifli hale getiriyor. Beyaz keten elbiseler, gömlek ve pantolonlar sadeliğin sembolü olarak dikkat çekerken, havlu kumaş elbiseler ve takımlar ile koleksiyon zenginleşiyor.

Markanın imzası çizgili modeller yazın ruhunu yansıtan renklerle bu koleksiyonda da yer alıyor. Beyaz, sarı ve yeşil tonların birbirinden eğlenceli kombinasyonları kombinin özgürlüğünü arttırırken stilinizi ön plana çıkarmanıza yardımcı oluyor. Desenlerde Dare London’ın ikonik çizgi kombinasyonları Palm Beach renklerine bürünüyor.

Dare London özgüvenli, zarif ve sosyal bir kadının her ihtiyacına yönelik yenilikler sunuyor.

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