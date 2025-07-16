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Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!

Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti. İşte detaylar...

Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!

Ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde iki gece üst üste konser verdi.

Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!
Şarkıcı, dansları ve kombinleriyle çok konuşuldu.

 Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!

Hadise, yüzündeki çizgiler nedeniyle de haber olmuştu.

 Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!

Şarkıcı, çıkan haberlere isyan etti.

Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!
Instagram'dan açıklama yapan Hadise, "Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler.

Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!
Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada.

Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!

Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız" dedi.

Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!Danslarıyla çok konuşulan Hadise isyan etti!

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