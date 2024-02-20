  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dansıyla ve botoksuyla gündem olan Rafet El Roman'dan çarpıcı açıklamalar!

Dansıyla ve botoksuyla gündem olan Rafet El Roman'dan çarpıcı açıklamalar! İşte detaylar...

Dansıyla ve botoksuyla gündem olan Rafet El Roman'dan çarpıcı açıklamalar!

Snob Magazin'in haberine göre; Rafet El Roman, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Dansıyla ve botoksuyla gündem olan Rafet El Roman'dan çarpıcı açıklamalar!
Dans videosuyla dikkat çeken şarkıcı, "Dans dersleri almadım. Belki alsaydım bu kadar konuşulmazdı. Kendimi bildi bileli dans etme arzum vardı. 1997 yılında bu dansı 'Seni Sevmiyorum' şarkısında sergilemiştim. O zamanda konuşulmuştu. 30 yıldır dans ediyorum hep konuşuluyor. Jennifer Lopez dansı Türkiye'de Rafet El Roman kadar konuşulmuyordur. Tarkan ve Mustafa Sandal iyi dansçı..." dedi.

Dansıyla ve botoksuyla gündem olan Rafet El Roman'dan çarpıcı açıklamalar!
Serdar Ortaç'ın sosyal medyada sürekli canlı yayın açıp küfretmesiyle ilgili Rafet El Roman, "Hoş değil Serdar'a hepimiz üzülüyoruz. Kendi aramızda Serdar'ın bu hallerini değerlendiriyoruz. Onu da anlıyoruz, zor bir süreçten geçiyor. Buradan da geçmiş olsun diyorum, ciddi hastalığı var. Üzerine psikolojik sıkıntılar girince bazen insanlar hata ve yanlışları daha kolay sergiliyor. Tavsiyem, sosyal medyadan uzak durmalı... Özellikle canlı yayından... Seviyoruz. 90'ların yaşayan efsanesidir" diye konuştu.

 Dansıyla ve botoksuyla gündem olan Rafet El Roman'dan çarpıcı açıklamalar!

Sosyal medyayla ilgili konuşan şarkıcı, "Bir tek Instagram kullanıyorum. Diğerlerini arkadaşlarım yönetiyor. Sosyal medyayı seviyorum. Sınırlı ölçüde zaman geçiriyorum. Olumsuz tarafı herkes yorum yapabiliyor. Botoks ve dans haberlerine öyle şeyler yazıyorlar ki! Hakaret ve küfür eden var. Botoks ve dansım için küfür mü yiyeceğim!

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti
  Magazin

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti

İlk resmi altın kemer verildi
  Hayatın İçinden

İlk resmi altın kemer verildi

Aslı Özge’nin yeni filmi ‘Faruk’ dünya prömiyerini yaptığı 74. Berlin Film Festivali’nde büyük ilgi gördü
  Kültür - Sanat

Aslı Özge’nin yeni filmi ‘Faruk’ dünya prömiyerini yaptığı 74. Berlin Film Festivali’nde büyük ilgi gördü

Ebru Gündeş ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Murat Özdemir, evliyken bakın ne yapmış?
  Magazin

Ebru Gündeş ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Murat Özdemir, evliyken bakın ne yapmış?

'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı
  Magazin

'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!
  Magazin

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!