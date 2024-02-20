 Dansıyla ve botoksuyla gündem olan Rafet El Roman'dan çarpıcı açıklamalar!

Snob Magazin'in haberine göre; Rafet El Roman, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Dans videosuyla dikkat çeken şarkıcı, "Dans dersleri almadım. Belki alsaydım bu kadar konuşulmazdı. Kendimi bildi bileli dans etme arzum vardı. 1997 yılında bu dansı 'Seni Sevmiyorum' şarkısında sergilemiştim. O zamanda konuşulmuştu. 30 yıldır dans ediyorum hep konuşuluyor. Jennifer Lopez dansı Türkiye'de Rafet El Roman kadar konuşulmuyordur. Tarkan ve Mustafa Sandal iyi dansçı..." dedi.



Serdar Ortaç'ın sosyal medyada sürekli canlı yayın açıp küfretmesiyle ilgili Rafet El Roman, "Hoş değil Serdar'a hepimiz üzülüyoruz. Kendi aramızda Serdar'ın bu hallerini değerlendiriyoruz. Onu da anlıyoruz, zor bir süreçten geçiyor. Buradan da geçmiş olsun diyorum, ciddi hastalığı var. Üzerine psikolojik sıkıntılar girince bazen insanlar hata ve yanlışları daha kolay sergiliyor. Tavsiyem, sosyal medyadan uzak durmalı... Özellikle canlı yayından... Seviyoruz. 90'ların yaşayan efsanesidir" diye konuştu.

Sosyal medyayla ilgili konuşan şarkıcı, "Bir tek Instagram kullanıyorum. Diğerlerini arkadaşlarım yönetiyor. Sosyal medyayı seviyorum. Sınırlı ölçüde zaman geçiriyorum. Olumsuz tarafı herkes yorum yapabiliyor. Botoks ve dans haberlerine öyle şeyler yazıyorlar ki! Hakaret ve küfür eden var. Botoks ve dansım için küfür mü yiyeceğim!

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