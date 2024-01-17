  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi... İşte detaylar...

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç, açıklama yaptı.

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi
Oyuncunun, dansı gündem olmuştu.

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi
Tüzünataç, Instagram'dan açıklama yaptı.

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi

Oyuncu, "Ben memnunum. Önemli olan bu. Bu bizim konumuz değil. Giyim, kuşum kişinin kendisi bağlar" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in aşk dolu AVM turu
  Magazin

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in aşk dolu AVM turu

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ismini geri aldı

Engelsiz Yaşam Vakfı ödül töreninde ünlüler geçidi
  Magazin

Engelsiz Yaşam Vakfı ödül töreninde ünlüler geçidi

Bülent Ersoy'dan yeni Zeki Müren açıklaması! İtirafıyla şok etti
  Magazin

Bülent Ersoy'dan yeni Zeki Müren açıklaması! İtirafıyla şok etti

Türkiye güzelleri Buse İskenderoğlu ile Şevval Şahin'in doğal halleri! Neden makyaj yapmadıkları açıkladılar!
  Magazin

Türkiye güzelleri Buse İskenderoğlu ile Şevval Şahin'in doğal halleri! Neden makyaj yapmadıkları açıkladılar!