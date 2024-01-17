Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama geldi

Dans videosuyla gündem olan Berrak Tüzünataç, açıklama yaptı.



Oyuncunun, dansı gündem olmuştu.



Tüzünataç, Instagram'dan açıklama yaptı.

Oyuncu, "Ben memnunum. Önemli olan bu. Bu bizim konumuz değil. Giyim, kuşum kişinin kendisi bağlar" dedi.

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