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Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz ve darp edildiğini açıkladı

Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz ve darp edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz ve darp edildiğini açıkladı

Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz ve darp edildiğini açıkladı
Sosyal medya fenomeni görüntülerle birlikte savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.

 Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz ve darp edildiğini açıkladı


Bilic, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım Berk Çetin tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. Çetin, yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli, aralıklarla izinsiz şekilde girmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümler seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

 Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz ve darp edildiğini açıkladı

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Çetin yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir" dedi.

Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz ve darp edildiğini açıkladı

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