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Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin, adliyeye sevk edildi

Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin, adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin, adliyeye sevk edildi

Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

 Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin, adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeninin eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin, adliyeye sevk edildi
Çetin, Denizli'de yakalanmıştı.

 

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