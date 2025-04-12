 Danla Bilic'e şiddet uygulayan Berk Çetin, adliyeye sevk edildi

Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeninin eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.



Çetin, Denizli'de yakalanmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.