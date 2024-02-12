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Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi

Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi. İşte detaylar...

Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi

Damla Sönmez, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi
Oyuncu, saçını kıvırcık yaptı.

 Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi

Sönmez, "Kıvırdıklarımız kıvıracaklarımızın teminatıdır" diye yazdı. 

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