 Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi

Damla Sönmez, yeni projesi için imaj değiştirdi.



Oyuncu, saçını kıvırcık yaptı.

Sönmez, "Kıvırdıklarımız kıvıracaklarımızın teminatıdır" diye yazdı.

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