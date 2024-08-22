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Damla Sönmez köpek sahiplendi

Ünlü oyuncu Damla Sönmez köpek sahiplendi. İşte detaylar...

Damla Sönmez köpek sahiplendi

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, köpek sahiplendi.

 

Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.


Sönmez, "Satın alma sahiplen" dedi.

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