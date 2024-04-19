Damla Colbay yakında ekranda..

Damla Colbay önceki gün Bebek’te bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Birçok proje incelediğini yakında ekranlara döneceği söyledi. Oyunculuğun yetenek işi olduğunu söyleyen Colbay “ Alaylı-okullu tartışmalarına katılmıyorum. Türkan Şoray, Şener Şen gibi değerlere birşey dersen Allah çarpar!”dedi.

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