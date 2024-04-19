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Damla Colbay yakında ekranda..

Damla Colbay yakında ekranda... İşte detaylar...

Damla Colbay yakında ekranda..

Damla Colbay önceki gün Bebek’te bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Damla Colbay yakında ekranda..
Birçok proje incelediğini yakında ekranlara döneceği söyledi. Oyunculuğun yetenek işi olduğunu söyleyen Colbay “ Alaylı-okullu tartışmalarına katılmıyorum. Türkan Şoray, Şener Şen gibi değerlere birşey dersen Allah çarpar!”dedi.

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