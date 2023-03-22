SnobMagazin.com

Damatlıkları Bayan Modeller Tanıttı 

Rönesans Ajans sahibi ve IFW Kurucusu Akif Örük öncülüğünde Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ta bu yıl 9.'su gerçekleştirilen İzmir Fashion Week'te, İğne İplik Moda’nın yeni sezon gelinlikleri ile Rinelli’nin şık damatlıkları ve takım elbiseleri sergilendi. Damatlıkları da podyumda Gülce Lale'nin de aralarında olduğu bayan mankenler giydi. İğne İplik Moda'nın gelinlik defilesinde de Simge Ünal ve Ebru Öztürk gibi ünlü mankenler gelinlik giydiler.

Damatlıkları Bayan Modeller Tanıttı 

İzmir Ticaret Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle, Aldeg Group’un ana sponsorluğunda düzenlenen moda gösterisinde bu yıl KİTVAK’a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) katkı sağlanıyor.

Damatlıkları Bayan Modeller Tanıttı 

IFW’ye katılan her marka ve tasarımcının birer kıyafeti, açık arttırma ile satılarak gelirleri KİTVAK’a bağışlanacak.

Damatlıkları Bayan Modeller Tanıttı 

Organizasyonda yer alan Rinelli defilesinde erkek mankenlerle birlikte podyuma damatlıkla çıkan Gülce Lale, gerçekleştirdiği sıra dışı sunumla dikkat çekti.

Damatlıkları Bayan Modeller Tanıttı 

Bu gece için 3 aylık bir hazırlık süreci yaşadıklarını ve izleyicileri şaşırtmak için farklı bir defile yapmak istediklerini dile getiren firma sahibi Süleyman Deli, “Herkes bu bayan modellere gelinlik giydiriyor, ben de bu sefer damatlık giydireyim, bir tarz yaratalım dedim. Kıyafetleri çok da güzel taşıdılar. Hem yürüyüşleriyle hem de bakışlarıyla hoş bir görüntü oluşturdular. Onları izleyen konukların yüzlerinin güldüğünü görmek beni de mutlu etti” dedi.

Etkinlikte 40 gelinlik ve 48 damatlık sergilendi.
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?